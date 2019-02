La rock band Mantis Four in concerto all'Angelo Azzurro

Venerdì 1 febbraio 2019 all'Angelo Azzurro concerto dei Mantis Four, una delle storiche rock band genovesi e liguri. Aprono i promettenti Ingresso Libero.

I Mantis Four, "guidati" dal chitarrista (e liutaio) Roby Martino, punto di riferimento da anni della scena rock made in Genova, hanno come idea musicale rivisitare in modo che siano coerenti in uno stesso live canzoni dei Led Zeppelin insieme a pezzi dei Muse, Ac-Dc piuttosto che gli Skunk Ansansie. Aprono la serata gli "Ingresso Libero", specializzati in ricercate cover, in primis dei Social Distortion

