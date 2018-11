Angela Finocchiaro al Politeama con "Ho perso il filo"

Dal 6 all'8 dicembre 2018, Angela Finocchiaro porta "Ho perso il filo" al Politeama. Lo spettacolo inizia alle 21, dura un'ora e 30 minuti senza intervallo, e i biglietti costano da 25 a 30 euri più prevendita.

Una commedia, una danza, un gioco, una festa, questo è Ho perso il filo. In scena un’Angela Finocchiaro inedita, che si mette alla prova in modo sorprendente con linguaggi espressivi mai affrontati prima, per raccontarci con la sua stralunata comicità e ironia un’avventura straordinaria, emozionante e divertente al tempo stesso: quella di un’eroina pasticciona e anticonvenzionale che parte per un viaggio, si perde, tentenna ma poi combatte fino all’ultimo il suo spaventoso Minotauro.

Angela si presenta in scena come un’attrice stufa dei soliti ruoli: oggi sarà Teseo, il mitico eroe che si infila nei meandri del Labirinto per combattere il terribile Minotauro. Affida agli spettatori un gomitolo enorme da cui dipende la sua vita e parte.

Una volta entrata nel Labirinto, però, niente va come previsto. Viene assalita da strane Creature, un misto tra acrobati, danzatori e spiriti dispettosi, che la circondano, la disarmano, la frullano come fosse un frappè, e soprattutto tagliano il filo che le assicurava la via del ritorno.

Le Creature del Labirinto saranno interpretate da danzatori di formazione acrobatica e freestyle, su coreografie realizzate da Hervé Koubi.