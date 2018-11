Stefano Guazzo live al Count Basie

Angel's Song è il nuovo disco del sassofonista Stefano Guazzo. Il suo è un jazz, immediato, diretto, senza fronzoli, di facile fruizione ma che richiede esperienza esecutiva e bravi interpreti. E infatti gli sono accanto musicisti esperti come Daniele Gorgone al pianoforte, Massimiliano Rolff al contrabbasso e Andrea Melani alla batteria. The beat goes on, potrebbe essere il movente o la finalità di questo disco costruito sullo swing e la freschezza narrativa (Livin' on a cloud e Two is one). Facilita il battito del piede e rende il mainstream di Guazzo, autore di sei degli otto brani, piacevole, per nulla cervellotico e di immediata fruizione.

Al soprano aggiunge poi un tocco di raffinatezza, che ne esalta la qualità delle composizioni (Images from the past). A tanto ritmo, con equilibrio. Guazzo aggiunge momenti di misurata calma come nella ballad Love Engine, "cantata" attraverso diversi interventi di sax e contrabbasso. Le due cover seguenti, la dinamica What Is This Thing Called Love e la soulful Come Sunday, precedono l'energetica Pace fra gli Ulivi. Il tenore di Guazzo scivola via discorsivo e preciso circondato dagli accordi avvolgenti di Gorgone al pianoforte.

È il pezzo più up del disco, quello che ti tira su e ti tiene sulle corde fino all'ultima nota. La title track, velata di blues, chiude docilmente e con lirismo un disco accattivante e ben suonato.

Stefano Guazzo - Sax

Daniele Gorgone - Pianoforte

Michelangelo Scandroglio - Contrabbasso

Andrea Melani – Batteria

