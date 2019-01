Andy Warhol Superstar: il Teatro della Tosse omaggia il celebre artista

Va in scena dal 24 al 27 gennaio, alla Tosse, "Andy Warhol Superstar", un one-woman show che racconta la vita e le opere di un artista che ha trasformato la sua immagine in un'icona dell'arte del '900.

Con lui si apre l’epoca dell’arte contemporanea, così come la intendiamo oggi. Se nel calendario della musica pop c’è un ante e un post Beatles, l’unico fenomeno culturale e mediatico degli anni Sessanta in grado di rivaleggiare con Warhol, allo stesso modo in quello dell’arte dobbiamo parlare di un “Before Andy” e di un “After Andy”. Soprattutto, Andy Warhol è stato capace di intuire e anticipare i profondi cambiamenti che la società contemporanea avrebbe attraversato a partire dall’era pop, da quando cioè l’opera d’arte comincia a relazionarsi quotidianamente con la società dei massmedia, delle merci e del consumo. Nella Factory, a New York, non solo si producevano dipinti e serigrafie: si cambiava la storia del costume, si faceva cinema, musica rock, editoria, si attraversavano nuovi linguaggi in una costante ricerca d’avanguardia.

Sul palco, Irene Serini tratteggia la parabola di vita e arte del maestro di Pittsburgh in un viaggio a ritroso dalla sua morte all’infanzia da figlio di immigrati di modeste condizioni economiche a principe delle tenebre che soccombe alla solitudine e alla tristezza, in mezzo ad una folla stravagante di cortigiani pazzi.