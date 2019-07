One kom show di Andrea Murgia con le canzoni di Vasco

Andrea Murgia e le magia delle canzoni di Vasco Rossi saranno al centro della serata musicale organizzata da Alberto Grandotto, in uno dei locali più suggestivi di Genova, nel rione O mêu, tra i carrugi del porto antico di Genova.



One Man Show sono Fiorello, Panariello, Proietti. Andrea Murgia ama 'giocare' con le parole e, dopo la Vascoterapia ideata con Marco Zoccheddu, ha mutuato il senso di One Man Show in One Kom Show.

E' l'invito di Andrea a riconoscersi insieme nelle canzoni di Vasco Rossi.



Info e prenotazioni: m.me/insegretoanticavetreria

Aggiungi al tuo calendario: www.facebook.com/events/882580048785496

