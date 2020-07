Andrea Di Marco show al Porto Antico con "Ridere d'agosto ma anche prima"

Continua la programmazione della rassegna estiva “Ridere d’agosto ma anche prima” organizzata dal Teatro Garage.

Mercoledì 15 luglio, alle 20.30 con replica alle 22, è in programma invece il doppio spettacolo di Andrea Di Marco “Ce n’è per tutti - Musiche e mugugni di un estremista ligure”, in cui il comico genovese, fondatore e leader del “Movimento Estremista Ligure”, tra crisi globali e pandemie, va alla ricerca delle proprie radici, dalla musica all’appartenenza geografica. Sul palco, Di Marco si esibirà in monologhi, canzoni e comizi per raccontare una storia, che poi è l’insieme di tante storie, dei nostri genitori, dei nostri nonni, delle persone che amiamo, del mondo che ci circonda.

Andrea Di Marco, famoso volto di Zelig ed ex componente del gruppo cabarettistico dei Cavalli Marci, non è solo il presidente del Movimento Estremista Ligure: nei suoi show parla anche con perfetto accento British (la caratteristica “pronunsiescion”) per spiegare agli inglesi i difetti degli italiani, suona la chitarra (a 14 anni ha messo su la prima band), reinventa e inventa brani musicali e spopola sul web con le sue lezioni di genovese (30mila visualizzazioni solo per la prima de “a gràmatica zeneize”).

I biglietti degli spettacoli (interi 18 euro, ridotti 14 euro) si possono acquistare all’ufficio del Teatro Garage (via Repetto 18 r canc, a 30 mt dalla Sala Diana, da martedì a giovedì dalle 14 alle 18 e venerdì dalle 10 alle 13), agli uffici IAT del Comune al Porto Antico, oppure online su Happy Ticket. Nel giorno di programmazione, i biglietti saranno in vendita anche alla biglietteria di Piazza delle Feste a partire dalle 19.30.

Informazioni: info@teatrogarage.it, www.teatrogarage.it, 3770897309, 010 511447, 0108994976.