Anastacia in concerto al Porto Antico

La cantante Anastacia, voce magnetica e autrice di successi come "Paid my Dues", "Sick and Tired", "I'm outta love", "Left Outside Alone" e "I belong to you", torna a Genova il 14 luglio 2018, tredici anni dopo il suo ultimo live nel capoluogo ligure. In scaletta, brani nuovi e successi di sempre.

La cantante, in occasione del suo "Evolution Tour" (che presenta l'omonimo album) si esibirà alle 21,30 all'Arena del Mare del Porto Antico. Il concerto è organizzato dalla D'Alessandro e Galli in collaborazione con DuemilaGrandiEventi.

I biglietti saranno disponibili da venerdì 2 marzo.