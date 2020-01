"Amore proibito": il tour tematico nel centro storico di Genova

Genova prostituta? Non solo perché cantata da De André attraverso le “graziose” di Via del Campo, ma anche perché impersonata da una giunonica e materna Moira Orfei in Profumo di donna di Risi.

Tra i vicoli e le piazzette del centro storico, il tour “Amore proibito” - organizzato da Genova Experience domenica 26 gennaio 2020 - esplora un aspetto del carattere della città nascosto, eppure così importante da diventare quasi distintivo: una Genova mercante e mercenaria anche nell’amore.

Dall’antico postribolo medievale sulle cui fondamento sarebbero sorti i palazzi di Strada Nuova alle mille case di tolleranza che punteggiavano l’angiporto ognuna con una storia e un carattere particolare, senza dimenticare il punto di vista di donne e ragazze che, con l’avvento dell’età moderna, avrebbero finito per essere praticamente imprigionate per la sola colpa di non essere riuscite ad integrarsi nella società del tempo.

Prezzo del biglietto: intero 15 euro, ridotto 13.

Prenotazione obbligatoria al 010 099 5560 - whatsapp al 347 607 34 28 - mail: info@exploratour.it