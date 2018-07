"Amici del Ponte": quattro giornate di festa a Sestri Levante

Torna un classico delll'estate di Sestri Levante, con quattro serate di festa con gli Amici del Ponte: cibo, musica, divertimento, ballo, compagnia e relax da giovedì 2 a domenica 5 agosto 2018, sul piazzale della chiesa di Santo Stefano del Ponte.

Tutte le sere gli stand apriranno alle ore 19, con specialità tipiche della tradizione ligure e non solo. In più, quattro piatti speciali, uno per ogni sera.

Sul piazzale superiore si potrà ballare con diverse orchestre musicali e ci sarà anche una ricca pesca di beneficenza.

Ampi parcheggi a disposizione sottostanti la chiesa. Struttura coperta in caso di maltempo.

Il programma:

Giovedì 2: GRANDE RAVIOLATA, con ravioli fatti interamente a mano. Altri piatti da gustare: spiedini di pesce, asado, testaieu, sgabei, salsicce, olive all'ascolana, patatine fritte e dolci casalinghi di produzione artigianale. Si balla con l'orchestra "Davide Aramini".

Venerdì 3: PENNE ALLO SCOGLIO. Inoltre: asado, frittura e spiedini di pesce, testaieu, sgabei, salsicce, olive all'ascolana, patatine fritte e dolci casalinghi di produzione artigianale. Si balla con l'orchestra "I Caravel".

Sabato 4: SPAGHETTI AL RAGU' DI MARE. Inoltre: asado, frittura e spiedini di pesce, testaieu, sgabei, salsicce, olive all'ascolana, patatine fritte e dolci casalinghi di produzione artigianale! Si balla con l'orchestra "Serena Italian Band".

Domenica 5: TROFIE AL PESTO ALLA GENOVESE. Inoltre: asado, frittura di pesce, testaieu, sgabei, salsicce, olive all'ascolana, patatine fritte e dolci casalinghi di produzione artigianale. Si balla con l'orchestra "I Roller Folk".