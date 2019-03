AmA Genova, i campioni di pattinaggio sul ghiaccio per il Nucleo Cinofilo dei Vigili del Fuoco

“AmA GENOVA” è un ulteriore grande atto d’amore del mondo dello sport verso Genova e verso chi, dallo scorso 14 agosto, dona il proprio contributo per risollevare la nostra città dalla tragedia di Ponte Morandi. Sarà anche un abbraccio alle vittime e ai loro familiari.

Ad offrire tutto ciò è l’Ice Club Genova Asd che domenica 24 marzo, alle ore 18.30, riunirà nella pista di pattinaggio sul ghiaccio del Porto Antico campioni di valore nazionale e internazionale che si esibiranno gratuitamente. A coordinarli sarà la star Ondřej Hotárek, pattinatore artistico più volte campione italiano - da solo e in coppia con Laura Magitteri e Stefania Berton -, partecipante anche a campionati europei (terzo nel 2013), mondiali e Olimpiadi (quarto classificato a Sochi 2014 nel fondamentale a squadre, sesto in coppia con Valentina Marchei e quarto nella gara a squadre a PyeongChang 2018).

I campioni che parteciperanno

Fra i nomi degli atleti in cartellone spiccano quelli della giovanissima Lucrezia Beccari, vincitrice di numerose competizioni e medaglia d’oro al campionato nazionale Novice Advanced Elite; Chenny Paolucci che al suo esordio nella categoria Junior Elite è arrivata quarta ai campionati italiani assoluti e terza alla Coupe Du Printemps; Maurizio Zandron, bronzo ai campionati italiani dell’anno scorso; le coppie di artistico Alyssa Montan/Manuel Piazza, medaglia d’argento agli ultimi campionati italiani nella categoria Junior e in altre competizioni internazionali; Federica Zamponi/Marco Zandron bronzo agli ultimi campionati italiani; François Boulanger ex rappresentante dell’Ice Club Genova trasferitosi a Parigi dove si allena con la squadra del balletto su ghiaccio Les Metropolitains del club Français Volants ed elemento di punta del gruppo Féerie sur Glace. La manifestazione si concluderà con esibizioni di pattinatori di Ice Club Genova.

Il ricavato al Nucleo Cinofilo dei Vigili del Fuoco

Il ricavato di questo evento benefico, ad offerta libera, sarà devoluto al Nucleo Cinofilo dei Vigili del Fuoco Liguria, che interverrà alla manifestazione. Sarà un gesto di gratitudine verso uomini e cani per il soccorso offerto nei drammatici giorni dell’emergenza e per la loro preziosa opera quotidiana. A loro sarà dedicato un momento particolare.

“AmA Genova” è stato organizzato con il patrocinio del Comune di Genova, il sostegno della casa editrice Galata Edizioni che ha messo a disposizione degli organizzatori il logo “AmA Genova”, cartoline e segnalibri ed il supporto della società Engievents che ha offerto la pista di ghiaccio, strutture, competenze e il proprio staff.

«Ringrazio molto l’Ice Club Genova, tutti coloro che stanno dando il loro contributo e i grandi atleti che si esibiranno in questa manifestazione dall’altissimo valore tecnico e di solidarietà – dichiara il consigliere delegato allo sport Stefano Anzalone - Come amministrazione comunale siamo molto felici di questi gesti che rendono unica la nostra città e il nostro modo di vivere lo sport».

«Cerchiamo di dare un aiuto al Nucleo Cinofilo perché siamo rimasti molto colpiti dagli atti eroici compiuti dai vigili del fuoco e dai loro cani – ha aggiunto il presidente Andrea Galanti -. Per riuscirci abbiamo creato questo evento che proporrà ai genovesi e ai turisti uno spettacolo di assoluto livello offerto da atleti che primeggiano nella loro specialità».

Tra questi ci sarà certamente Ondřej Hotárek: «Sono molto contento di poter contribuire a questo evento che vuole portare un po' di gioia a una città che ha vissuto momenti difficili e che sta ripartendo. Per noi è un onore. Genova ha una bellissima pista di pattinaggio sul mare e anche per noi esibirci in un simile contesto sarà davvero qualcosa di speciale».

