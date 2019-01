"Da altre dimensioni?": esperti a convegno sui mondi invisibili

Finalmente in anteprima assoluta per Genova, un convegno-evento che riunirà parapsicologia, paranormale e tecnologia per esplorare il mondo spirituale ed invisibile attraverso la medianità e la sperimentazione della Metavisione.

La Metavisione è, infatti, un sistema di transcomunicazione che rende possibile l’acquisizione su schermi televisivi di immagini e volti che, si suppone, provengano da piani dimensionali ad ora, a noi, sconosciuti.

Perché appaiono queste misteriose immagini? A chi appartengono? Sono forse “abitanti” di altri piani dimensionali? Si tratta di una forma di contatto con l’Aldilà? Quanto può interagire la tecnologia? Il fenomeno ha una componente medianica?

Queste sono solo alcune delle domande che la dimostrazione pratica, effettuata durante l’evento, solleverà e diverse di esse non hanno trovato ancora una risposta.

Il convegno è dedicato a tutti coloro che studiano i fenomeni propri della parapsicologia, a chi si interessa di contatti con altri piani di realtà attraverso la medianità, agli appassionati del paranormale e a tutti quelli che vorranno soddisfare la loro curiosità sull’interazione tra medianità e tecnologia offrendo l’opportunità di assistere in diretta ad una innovativa sperimentazione di Metavisione.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione FCOIAA, prevede la partecipazione del ricercatore di transcomunicazione strumentale video (Metavisione) Marco Luzzatto, uno degli sperimentatori italiani attualmente più attivi nella ricerca, che dal 1995 effettua studi sull’argomento ottenendo risultati sempre più precisi e oggettivi (ha all’attivo ormai un archivio di migliaia di immagini). Proprio Luzzato, sulla base dei propri studi, ha sollecitato diverse volte la comunità scientifica affinché il fenomeno sia studiato e verificato in tutti i suoi aspetti.

La medium Mary D’Urzo effettuerà una sessione di medianità pubblica alla fine della quale saranno mostrati ai partecipanti gli esiti ottenuti dalla sperimentazione di Metavisione realizzata simultaneamente da Luzzatto.

A seguire interverrà lo scrittore Alfredo Benni che si confronteràò con il complesso tema dello studio dei mondi invisibili e illustrando una serie di ipotesi a domande ancora senza risposta.

La tavola rotonda, che consentirà anche al pubblico di interagire con i relatori, chiuderà il convegno.

Presiederà, in qualità di moderatore, Marcello Valeri, esperto di comunicazione.

Sarà presente il Centro Studi Italiano di Parapsicologia con le sue pubblicazioni.

La partecipazione prevede la prenotazione su iscrizione nel sito: www.fcoiaa.it oppure via e mail: info@fcoiaa.com oppure tel. 338 3858310