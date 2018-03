Sabato 24 marzo alle ore 16.00 a Castello D'Albertis: "Altre Afriche. Racconti di paesi sempre più vicini", incontro con Andrea De Georgio, nell'ambito della mostra Foroba Yelen- Notti di luce in Mali.

’Africa occidentale è sempre più vicina a noi. Nonostante la comune percezione europea, veicolata soprattutto dalla rappresentazione mediatica di un continente letto ancora oggi attraverso lenti coloniali (una lontana terra di guerre, fame e malattie), questa regione del mondo continua a bussare alle nostre porte. Luoghi archetipo della lontananza come Timbuctu, antica città nel nord Mali, stanno uscendo dalla coltre d’alterità periferica presentandosi sempre più insistentemente come zone limitrofe al nostro mondo, mettendo in crisi dicotomie fino ad ora assodate quali centro-periferia, locale-globale, noi-loro.

Tale fenomeno di avvicinamento geografico-culturale ed economico si dipana soprattutto secondo direttrici che ricalcano i due maggiori demoni dell’Occidente contemporaneo: le migrazioni di massa e la minaccia terroristica neo-jihadista. Attraverso un viaggio per tappe lungo la rotta più frequentata dai migranti subsahariani verso l’Europa, questo saggio si propone come principale obiettivo la decostruzione di tale percezione d’alterità e lontananza dell’Africa occidentale attraverso voci, storie ed esperienze quotidiane delle persone che lo abitano.

Una nuova geografia imposta dalla pressione di un nuovo soggetto politico (i gruppi terroristici di matrice neo-jihadista) che ci fa scoprire porzioni di mondo fino a ora ignorate. Un viaggio attraverso itinerari, mappe e cartine tematiche per ridisegnare una nuova geopolitica contemporanea dell’Africa occidentale. Uno sforzo necessario per riscoprire noi stessi e i nostri autentici valori comunitari oltre che per salvarci da un destino di sottomissione che oggi più che mai ci sembra (erroneamente) inevitabile e vicino.