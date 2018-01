Alto Monk on air feat. Mattia Cigalini al Count Basie

Dopo le riuscite collaborazioni con Michael Campagna e Andy Gravish per un progetto costruito su musiche originali, con Bosso per un tributo alle musiche di Michael Petrucciani (con il quale hanno raggiunto la ventottesima posizione nella classifica jazz statunitense nel mese di febbraio 2015) e con Max Ionata sulle musiche franco-italiane, il trio ha identificato in Mattia Cigalini la voce perfetta per reinterpretare alcune pagine della musica scritta da Monk. Con Il suo suono potente, il fraseggio imprevedibile unito a una tecnica sopraffina sempre al servizio delle idee e della musica, Mattia, ha saputo entrare in perfetta sintonia con il trio dando vita ad un cd dal titolo "Alto monk" edito e distribuito da incipit/Egea.

Sotto la guida di Paul Jeffrey ( a cui il disco è dedicato ), ultimo sassofonista di Monk da poco scomparso, il gruppo propone un progetto ambizioso che ha come particolarità la voce del sax alto, strumento mai utilizzato nei piccoli gruppi da parte di Monk.

Mattia Cigalini - Sax alto

Alessandro Collina - Pianoforte

Marc Peillon - Contrabbasso

Rodolfo Cervetto - Batteria

