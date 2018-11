Da Ventimiglia alla Spezia: l'Alta Via dei Monti Liguri in mountain bike

Sabato 24 novembre 2018, l'Associazione Ospitalità Alta Via dei Monti Liguri presenta un percorso dedicato alla mountain bike di 540 km. Il tracciato parte da Ventimiglia per raggiungere - in varie tappe - Ceparana (La Spezia). Appuntamento alle 18 presso il Cicloriparo di via del Molo 65, a Genova.

Il percorso è interamente ciclabile, adatto a tutti, e specialmente agli amanti del cicloturismo, non richiede alcuna particolare capacità tecnica se non un discreto allenamento. Si può utilizzare sia la mountain bike sia l'e-bike.

Seguirà cicloaperitivo!