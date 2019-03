Almakarma live con Armenia

Sabato 16 marzo presso la Casa della Musica arriva Ride a cura di Duplex Ride con Almakarma che si esibirà insieme ad Armenia.

Per l'occasione sarà presentato il video musicale "Vita Transit" degli Almakarma.

Almakarma è un progetto di musica e video. Nasce dall'incontro del musicista/cantante Ivano Baldassarre con il fotografo/videomaker Salvatore Mei ed Enrico Scheri che cura l'immagine grafica del team. I brani, così come i video a essi ispirati, sono permeati da una forte componente di ricerca interiore e spirituale.

Le atmosfere oniriche, dove elettronica, sonorità acustiche e ricerca vocale si sposano con immagini e testi a sfondo esoterico, fanno di questa formazione qualcosa di assolutamente originale. La lingua usata nel canto è quella italiana.

Dalla sincronicità dell'incontro tra Almakarma e Armenia è nata recentemente una fortunata collaborazione che parte con la rielaborazione in formato "canzone" di alcuni brani di Armenia, tra cui "Engage Me", adesso "Vita". Armenia parteciperà al concerto, contribuendo a parte del repertorio che verrà presentato. Il terreno comune che unisce questi artisti ha radici in una ricerca che prima ancora di essere musicale è collegata alle domande senza fine che il percorso evolutivo della consapevolezza ci presenta. Armenia recentemente ha pubblicato "The Wedding Gig", emozionale ed energico, con l'ottimo Andy Moor (TheEx) che suona la chitarra elettrica.

Gallery