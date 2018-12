"Allergici si...ma non alla musica!”: allergie alimentari in “campo”

In viadelcampo29rosso domenica 16 dicembre sarà una giornata dedicata ad un tema importante, allergie ed intolleranze, che coinvolge oltre ad una buona parte della popolazione anche alcuni tra i nostri artisti tra cui Aldo De Scalzi, Roberto Marafioti, Roberto Tiranti e molti altri, riuniti oggi per presentare un libro che è una guida importante per affrontare tali problematiche che vanno tenute rigorosamente sotto controllo.

Alle ore 17.00 saranno con noi per l'occasione Massimo Alfieri, Presidente di A.L.A che oltre all'impegno concreto per l'Associazione promuove la diffusione delle informazioni su allergie ed intolleranze, che oggi è possibile affrontare e conoscere meglio anche attraverso questo gradevolissimo libro. Al suo fianco la Dott.ssa Paola Minale, Direttore dell'Unità Operativa di Allergologia Ospedale Policlinico San Martino di Genova che come specialista in allergologia e nella sua esperienza di medico ha voluto fortemente questo manuale guida ricco di consigli sulla qualità di vita e le norme dietetiche per riconoscere ed affrontare queste patologie.

Gradevolissime le ricette presenti, alcune fornite anche dai nostri musicisti quali Aldo De Scalzi e Roberto Marafioti, presenti oggi in viadelcampo29rosso – casa dei cantautori genovesi per raccontarci anche in musica le loro esperienze. Allergici sì...ma non alla musica che è davvero una imprescindibile terapia.

Info: telefono 010.2474064 info@viadelcampo29rosso.com

