Alla scoperta di Ligurian Gardens, tra conferenze, tour e mostre mercati

Mostre mercati, conferenze, visite scenografiche del parco di Villa Durazzo Pallavicini: sono le iniziative previste per domenica 20 maggio in occasione di "Alla scoperta di Ligurian Gardens".

Ecco il programma:

Ore 10

conferenza “Alla scoperta di Ligurian Gardens”

Yacht&Garden, Marina di Genova.

Yacht&Garden è molto di più di una mostra mercato, coniuga due grandi passioni: il verde e il mare.

Nasce il progetto “le vie del mare” che da Marina Genova porteranno alla scoperta di parchi e giardini storici distesi lungo le coste italiane. Ligurian gardens, il circuito che unisce cinque tra i parchi storici più belli della Liguria tra cui Villa Durazzo Pallavicini, diventa pioniere di questa nuova avventura.

In anteprima lancio della Garden card che permette di visitare le ville del circuito ad un prezzo scontato.

L’ingresso alla mostra mercato e la partecipazione alla conferenza sono gratuiti.

Villa Pallavicini è presente anche con lo stand dell’Associazione Amici di Villa Pallavicini nei due giorni della manifestazione.

Marina di Genova, Via Pionieri e Aviatori d'Italia 203, Genova

Ore 15

visita scenografica del parco tra cultura e storia attraverso un percorso scenografico-teatrale.

Durata: 2 ore.

Costo: 18 euro per gli adulti, 10 euro per i giovani fino ai 18 anni.

Per prenotazioni scrivere a info@villadurazzopallavicini.it