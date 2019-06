"All through the night": Gianluca Tagliazucchi Trio in concerto al Count Basie

Il Jazz e la notte, un connubio ricco di suggestioni.

Il titolo della canzone di Cole Porter fa da leit-motiv per un concerto in cui il trio, guidato da Gianluca Tagliazucchi, esplora i tanti modi in cui la notte ha esercitato il suo influsso e fascino sui compositori e suonatori del jazz.

Gianluca Tagliazucchi - Pianoforte

Massimiliano Rolff - Contrabbasso

Giorgio Griffa - Batteria

