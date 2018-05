"All Over Lovely" al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano

Sabato 5 maggio alle ore 21, presso il teatro Il Sipario Strappato di Arenzano, in via Marconi 165, andrà in scena "All Over Lovely" di Claire Dowie, tradotto da Carlo Sciaccaluga. Registe e interpreti, Cristina Pasino ed Emanuela Rolla.

Due donne che sono cresciute insieme, si incontrano prima di un funerale. Una di loro sostiene con sfida che il sorretto e una Porsche non sono un tradimento del femminismo: i principi anarchici dell'altra sono in qualche modo trasformati in una società di frutta e verdura biologica che fornisce a Sainsbury's. La loro conversazione, a volte viziosa, a volte comica, a volte amorosa, rivela una relazione composta da gelosie dell'infanzia, risveglio sessuale adolescenziale, lesbismo politicizzato e compromesso femminista.

Il dialogo crepitante di Dowie attacca le costruzioni di femminilità, amore e successo in questo gioco snello e nitidissimo.

"All Over Lovely" - gioco a due personaggi presentato per la prima volta al Traverse Theatre nel 1996 - fa da cornice a un acceso dibattito sulla politicizzazione del femminismo e della sessualità, e delle contraddizioni tra l'intellettuale e il profondamente personale.

L'ingresso costa 12 euro intero, 10 euro ridotto, e 9 euro per tesserati Fita.

Info e prenotazioni al 3396539121.