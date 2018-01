Alien Ramirez, la ballerina per la prima volta in Liguria

Venerdì 2 febbraio aio 2018 a partire dalle 22.00 al Caribe Club di Puntavagno (Corso Italia 3) nuovo appuntamento della stagione 2017-2018 con il venerdì latino dedicato ai grandi ospiti. Special guest della serata, per la prima volta in Liguria, la danzatrice Alien Ramirez. La ballerina, proveniente da Cuba, é conosciuta in tutto il mondo per il suo stile unico e ha conquistato ben 24 titoli in duiverse discipline.

Alien condurrà uno stage di Lady Style e presenterà in anteprima il suo show.

Alla consolle della sala cubana commerciale DJ El Bimbo con in pista le animazioni del gruppo Latin Mix, con Amelia de Martis, Adriano Spallarossa, Carolina Di Napoli, Lorenzo Civati, Anaisa Castillo e Lorenzo Civati. Nella sala Kizomba KJ Chris dalle 22.30 farà scatenare tutti i kizomberi, mentre la salacommerciale e linea sarà capitanata da Dj Julian e i ragazzi del Karisma Team. Inoltre Ingresso con consumazione 10 euro, ridotto 9 euro, tesserati Caribe 8 euro.

Info: 335207103.