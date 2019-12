Alibi Fulmine live al Rumenta

Sabato 14 dicembre alle ore 22 al "A Rumènta" via dei Giustiniani 71r Genova, gli Alibi Fulmine condurrano il pubblico nel torbido mondo del noir.

Gli Alibi Fulmine,storico gruppo musicale genovese, si forma negli anni '80 caratterizzandosi immediatamente per una proposta artistica ispirata agli anni '40-'50. Quella degli Alibi Fulmine è una musica d'autore difficilmente riconducibile ad un preciso genere. Ricca di contaminazioni e di incursioni in forme melodiche diverse che non consentono di identificarla con un solo termine, la proposta musicale degli Alibi Fulmine viene ironicamente definita dal suo autore, Maurizio Magnasciutti, "swing-noir".

