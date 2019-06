Sulle ali dell'Arte Liberty in Liguria: da Genova a Savona per l'art nouveau

L'associazione culturale Italia Liberty assieme ad Arte Genova organizza una passeggiata Liberty esclusiva a villa Zanelli e altri edifici Art Nouveau tra Genova, Savona, Alassio e Imperia.

Mercoledì 19 giugno dalle 10 alle 13 apriranno i cancelli di villa Zanelli ubicata in via Nizza, massimo esempio di architettura Liberty italiana come si evince dalla pubblicazione "Savona Liberty. Villa Zanelli e altre architetture" (Risguardi 2014).

Il programma: Alle 7:00 risveglio mattutino con colazione Liberty in Corso Firenze 9 a Genova. Si visita il Plaazzo al civico 9. Si prosegue con altri edifici con decorazioni Liberty in città. Poi ci si sposta a Savona in villa Zanelli.

Alle 14:00, terminato il pranzo con piatti rievocativi della Belle Epoque si prosegue ad Alassio per vedere i villini Massara e altre residenze. Si continua il Liberty tour a Imperia per vedere villa Angerer e si termina alla sera con la passeggiata tra le ville di Chiavari.

Focus a Villa Zanelli. La dimora sarà aperta a tutti (sia per chi partecipa al tour sia per chi la vuole vedere singolamente a proprio paicere). L'ingresso alla villa è libero dalle 10:00 alle 13:00. In un primo momento si terrà la presentazione ufficiale della manifestazione Art Nouveau Week e a seguire le visite in villa. Si ammireranno i decori in ferro battuto della scalinata, i soffitti con stucchi Liberty e altre meraviglie.

Interverranno Presidente e soci fondatori di Italia Liberty, Presidente di Arte Genova Girolamo Cotena, Sindaco Ilaria Caprioglio e assessori comunali, l'assessore della Regione Liguria, Marco Scajola.

La manifestazione Art Nouveau Week, settimana mondiale dedicata alla ruggente corrente artistica di fine '800 primi '900 si svolgerà dall'8 al 14 luglio con un programma di 120 Liberty tour in tutta Italia tra percorsi e visite guidate, 150 dimore storiche aperte al pubblico e 7 grandi mostre allestite da varie associazioni in varie località.

Una volta presentato il festival segue la passeggiata nel parco e dentro la villa con i ciceroni Massimo Bianco e Andrea Speziali.

Quest'ultimo è stato l'atomo che ha scatenato il caso sulla salvaguardia di villa Zanelli nel 2014 trovando un possibile acquirente e con la pubblicazione di una foto della villa in stile Urbex sulla pagina "The world Art Nouveau". Il post è stato virale al momento della pubblicazione traghettando l'immagine dello scempio di villa Zanelli su scala internazionale. Oltre 450mila visualizzazioni in pochi minuti, a oggi circa 900mila, altrettanti commenti negativi. La raccolta fondi aperta da Italia Liberty fu bloccata in seguito con la speranza di un recupero. Oggi il sogno diventa realtà.

L'ultima possibilità di visitare la villa nel suo stato di abbandono è per l'Art Nouveau Week nei giorni di mercoledì 19 giugno dalle 10:00 alle 13:00; giovedì 11 e venerdì 12 luglio dalle 15:00 alle 19:00 e sabato 14 dalle 9:00 alle 13:00.

Accesso libero agli invitati, giornalisti accreditati e tutti i soci dell'associazione Italia Liberty. Per iscriverti consulta il sito www.italialiberty.it/associazione

Tutte le informazioni M. +(39) 320 0445798 | info@italialiberty.it

