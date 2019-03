"L'albero delle parole": il riciclo è musicale con Alessio Bertallot

A conclusione del “Mese del riciclo di carta e cartone”, Comieco (in collaborazione con il Comune di Genova, Assessorato all’Ambiente, Amiu Genova e Benfante Spa) organizza a Genova il progetto artistico “L'albero delle parole - Riciclo in musica”.

Un’operazione di natura artistico culturale che, in modo non convenzionale, vuole stimolare il miglioramento della raccolta differenziata di carta e cartone nel Comune di Genova, consapevoli che la rinascita e il riscatto di una città possano partire anche dalla gestione ottimale dei servizi di pubblico interesse, come la raccolta dei rifiuti, appunto.

L’idea del progetto nasce da una constatazione tanto semplice quanto originale: i giornali non sono solo organi di informazione validi nel momento della pubblicazione ma anche fonte di ispirazione artistica.

Così è stato per la Beat Generation, quando William Burroghs utilizzava la tecnica del cut up per comporre nuovi testi a partire proprio da ritagli di giornali trasformando un oggetto quotidiano in un materia prima artistica su cui costruire una nuova opera.

Ed è in questa memoria storica che trova le sue radici il progetto artistico “L’Albero delle Parole”, ideato da Marco Nereo Rotelli per sottolineare l’idea della metamorfosi e della rigenerazione, due concetti che si sposano perfettamente con il ciclo del riciclo di carta e cartone.

A partire dal 18 marzo, i cittadini di Genova sono stati invitati a portare i loro vecchi quotidiani in appositi punti di raccolta allestiti da Amiu presso le biblioteche civiche.

Sabato 30 marzo, alle ore 18:00 a Palazzo Ducale Marco Nereo Rotelli, insieme a Maurizio Gregorini, li trasformerà nell’Albero delle Parole sulle note di uno speciale DJ set curato da Alessio Bertallot.

Un modo nuovo e creativo per ricordare a tutti che è necessario rigenerare la carta, certi che nulla debba andare sprecato perché ogni cosa contiene in sé un possibile nuovo mondo.