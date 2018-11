Gli alberi di Natale di Arbre Magique arrivano nel Tigullio

In seguito ai gravi danni che il maltempo ha causato in Liguria negli ultimi giorni, Arbre Magique - che tutti conoscono per gli "alberelli" profumati da appendere in auto - ha voluto mostrare la sua vicinanza a questo territorio donando il tradizionale Albero di Natale che addobberà le piazze dei comuni del Tigullio.

L'appuntamento è martedì 4 dicembre: alle 12,30 arriverà quello di Portofino, mentre alle 14,30 tocca a Santa Margherita Ligure. A seguire, Rapallo e Zoagli.

Per l’occasione verranno distribuiti i caratteristici Arbre Magique nella versione Natalizia 2019 e solo per il Comune di Portofino anche l’Alberello della linea Mediterraneo dedicato al borgo e denominato proprio “Aria di Portofino”.