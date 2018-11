"Più alberi e meno mafie": musica e rinfesco per il rimboschimento

Venerdì 14 dicembre 2018, presso il Centro Banchi Genova, si terrà "Più alberi e meno mafie", evento finalizzato alla raccolta fondi per il rimboschimento in Italia, in particolare nei terreni recuperati dalle mafie.

La manifestazione è organizzata dai gruppi "Adesso - antimafia, diritti e solidarietà sociale", "Cittadini Sostenibili", "Libera Liguria" e comprende un piccolo rinfresco offerto ai partecipanti, e un concerto aperto alla cittadinanza.

I fondi raccolti verranno utilizzati a sostegno della cooperativa sociale Beppe Montana tramite l'acquisto di alberi sul sito di Treedom, che già collabora con Libera Terra per per riqualificare i territori confiscati alla criminalità organizzata.

Ingresso a offerta libera.