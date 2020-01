"Fatevi sentire, vi chiamo io": Adolfo Margiotta al Teatro della Tosse

Dal 24 al 26 gennaio 2020 al Teatro della Tosse va in scena "Fatevi sentire, vi chiamo" di e con Adolfo Margiotta.

Un ricco manager entra correndo in una stazione metropolitana ma il metrò sfreccia via senza aspettarlo. Una lunga attesa e improvvisamente il tempo si ferma. Il protagonista rallenta, pensa, ricorda, mentre un suo paradossale alter ego, riflesso in uno specchio, gli rivela angoscianti verità. Il palco inizia a popolarsi di personaggi bizzarri: un monaco calabrotibetano, un siculo geloso, una nonnina ninfomane, un cane parlante e altri curiosi avventori, verso i quali l’incomunicabilità è totale.

Durante l’attesa però il protagonista trova un amico: un orsetto di peluche con cui condividere ricordi, considerazioni e aspirazioni. Il tempo riprende il suo corso, tutto torna reale e un metrò si ferma in stazione. Il manager potrà rincorrere i propri sogni oppure proseguire il proprio cammino dimenticando ciò che ha ricordato. Decidere, bisogna decidere.

Appuntamento a teatro il 24 e 25 alle ore 20,30, e infine il 26 gennaio alle 18,30.