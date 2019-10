Ad Metalla in concerto all'Excalibur Pub di Chiavari

Serata all' insegna del rock metal all'Excalibur pub di Chiavari con i genovesi Ad Metalla.

La band propone non solo brani propri cantati in italiano ma anche cover di Deep Purple, Van Halen, Ozzy Osbourne, Led Zeppelin, Pantera Rage Against the machine ecc.

Fabrizio Lamagni voce

Dado Cipollone basso

Riccardo Romano batteria

Davide Marrari chitarra elettrica