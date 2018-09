"Actors&Poetry Festival 7th": audizioni, spettacoli, poesie

Appuntamento con audizioni, spettacoli, letture poetiche e tanti altri eventi (di cui molti gratuiti) in occasione dell' "Actors&Poetry Festival 7th", dal 4 al 10 settembre 2019 preso villa Piaggio, Palazzo Ducale e altre prestigiose sedi.

Si tratta di un progetto lanciato per il mercato del lavoro dello spettacolo e per scoprire talenti: attori, doppiatori, speaker, lettori di audiolibri, video e autori, performer e videomaker, insomma una vetrina per artisti del settore, a cui parteciperanno anche teatri, case di produzione, editori, agenzie pubblicitarie e workshop dedicati al pubblico.

Il 5 settembre, in più, prevista una tavola rotonda al Museo dell'Attore sui mutamenti del mondo del lavoro per gli attori e gli autori performer. Il 6 settembre, il Collettivo dei Poeti si esibirà in un reading al Museo di Arte Orientale di Genova.

Il programma completo in allegato, in fondo all'articolo.

