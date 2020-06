Aquario di Genova, per una settimana biglietto a 10 euro per i liguri

Dal 6 al 14 giugno, tutti i genovesi e liguri potranno visitare l'Acquario di Genova alla tariffa unica di 10 euro, acquistabile sia online su acquariodigenova.it sia in cassa, presentando il documento di identità che attesti la residenza a Genova o altra località della Liguria.

Dal 5 al 30 giugno, il Galata Museo del Mare applicherà una tariffa speciale per tutti di 7 Euro per la visita al solo Museo. La riapertura del Sommergibile Nazario Sauro, cui lo staff sta lavorando alacremente, è prevista a breve. Il biglietto è acquistabile sia online su galatamuseodelmare.it sia in cassa.

Per quanti, liguri e non, intendono unire la visita alle due strutture per una completa “immersione” nel mondo marino e della navigazione, un’ulteriore promozione sarà valida dal 6 al 30 giugno sul biglietto congiunto GalatAcquario, disponibile sul sito e in cassa alla tariffa unica di 20 Euro.

A partire dal 6 giugno, l’Acquario di Genova osserverà il sabato e la domenica un orario prolungato con apertura dalle ore 10 alle ore 20 con ultimo ingresso alle ore 18, per consentire una visita alla scoperta dei mari e degli ambienti acquartici del pianeta e anche una piacevole sosta con vista sulla città e sullo skyline del Porto Antico di cui si può godere dalla splendida terrazza esterna del Padiglione Biodiversità anche nella suggestiva ora del tramonto.

In questo periodo, per garantire il rispetto delle norme sul distanziamento sociale e la massima sicurezza dei visitatori, in entrambe le strutture all’ingresso viene rilevata la temperatura corporea, sono a disposizione dispenser di gel igienizzante lungo il percorso per consentire la disinfezione delle mani, viene segnalata tramite apposita segnaletica la posizione da mantenere nel corso della visita davanti ai diversi exhibit o indicato il numero massimo di persone che possono sostare nelle diverse sale. La mascherina è da indossare obbligatoriamente per l’intera durata della visita.