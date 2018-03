Pasqua 2018 all'Acquario di Genova: tutte le iniziative speciali

L’Acquario di Genova aspetta il pubblico nelle festività di Pasqua con tante iniziative ed esperienze divertenti alla scoperta del mondo marino e delle sue affascinanti creature.

Dal cucciolo di lamantino nato lo scorso 8 febbraio cui proprio nei giorni di Pasqua verrà dato il nome scelto dal pubblico tramite lo speciale sondaggio Facebook ai percorsi di approfondimento per scoprire tutte le curiosità di una struttura in continua evoluzione tra cui le nuove esperienze A tu per tu con i pinguini e Apri l’Acquario con noi e il graditissimo appuntamento della visita Dietro le quinte con partenze speciali tutti i giorni dal 29/3 al 2/4.

Grazie ai percorsi AcquarioVillage - Acquario di Genova, Galata Museo del Mare, Sommergibile S-518 Nazario Sauro, giardino Un battito d’ali, ascensore panoramico Bigo e Biosfera -, Pianeta Acquario - Acquario di Genova, giardino Un battito d’ali, ascensore panoramico Bigo e Biosfera - e GalatAcquario – Acquario di Genova, Galata Museo del Mare e sommergibile S-518 Nazario Sauro – il pubblico può vivere esperienze immersive legate al mare, alla natura, alla storia della navigazione, alla cultura attraverso la visita alle diverse strutture.

Grazie alla durata di un anno dal momento dell’acquisto e alla possibilità di utilizzo su più giorni anche non consecutivi, tutti i percorsi consentono ai visitatori di organizzare al meglio la visita alle strutture, a seconda delle esigenze di ognuno.

Fino al 31 marzo, tutti i percorsi consentono di proseguire l’esplorazione degli ambienti acquatici con la scoperta degli animali che popolavano i mari al tempo dei dinosauri grazie alla sezione Paleoaquarium, parte integrante del percorso dell’Acquario di Genova.

Per quanti intendono approfittare delle festività pasquali per un soggiorno a Genova, il tour operator C-Way propone un pacchetto con visita al mondo AcquarioVillage, giro in battello Genova dal Mare o in alternativa tour della città, 1 o 2 notti in hotel a 3 o 4 stelle con prima colazione a partire da € 91.00 in camera doppia e € 83.00 in camera tripla (3° letto bambino 4/12 anni).

A tu per tu con i pinguini - nei fine settimana

Uno speciale percorso guidato da un esperto porta un ristretto gruppo di visitatori (max 6 persone) alla scoperta delle attività relative alla gestione e alla cura delle due specie di pinguino ospiti dell’Acquario.

Vengono illustrati i luoghi di conservazione e preparazione del cibo, gli animali presenti e, in occasione del pasto pomeridiano, si entra con lo staff all’interno della vasca per assistere alla distribuzione del cibo. A seguire il gruppo raggiunge la vasca delle foche per assistere al momento del pasto e alla spiegazione degli acquaristi.

L’inizio dell’attività è fissato alle ore 13:30 per una durata di 2 ore circa. Il costo è di 60 euro per gli adulti e 40 euro per i ragazzi 4-12 anni, da aggiungere al biglietto di ingresso all’Acquario.

Il nuovo percorso è prenotabile on line sul sito www.acquariodigenova.it.

Per maggiori informazioni: acquariodeep@costaedutainment.it, indicando come oggetto “A tu per tu con i pinguini”.

Apri l’Acquario con noi – nei fine settimana

Quali sono le attività di routine all’apertura dell’Acquario di Genova? A questa e a molte altre domande risponde la nuova esperienza che l’Acquario propone al suo pubblico: un tour speciale, per un gruppo ristretto di massimo 12 persone, alla scoperta di notizie e curiosità su funzionamento degli impianti, controllo degli ambienti espositivi e cura degli animali prima che la struttura apra ufficialmente.

Il gruppo viene accompagnato da un acquarista che mostra il lavoro quotidiano e tutte le operazioni che vengono effettuate ad inizio giornata, compresa la distribuzione del cibo ad alcune delle 400 specie ospitate.

Un’occasione per godersi il percorso di vasche in esclusiva. L’esperienza, che inizia alle ore 7.30 e termina con la colazione al Tender Cafè, è disponibile solo nei week end ed è acquistabile solo on line al costo di 60 euro a persona (+ acquisto del biglietto di ingresso all’Acquario).

Dietro le quinte - nei fine settimana e tutti i giorni nei periodi 29/3 – 2/4

Consente di scoprire, sotto la guida di un esperto biologo, cosa si nasconde dietro le vasche attraverso la visita alle aree curatoriali e nei laboratori dell’Acquario per conoscere le attività necessarie al mantenimento e alla cura delle vasche e degli animali, i progetti di riproduzione e conservazione in ambiente controllato di diverse specie di animali. Il percorso è disponibile con diverse partenze al giorno.

È acquistabile online su www.acquariodigenova.it Oppure direttamente lungo il percorso di visita.

Orari

Marzo-aprile: sabato, domenica e festivi dalle 8:30 alle 21:00 ultimo ingresso alle 19:00; lunedì-venerdì dalle 9:00 alle 20:00 ultimo ingresso alle 18:00.

Prezzi

Acquario di Genova: Adulti 26 Euro; Ragazzi (4-12) 18 Euro; Bambini (0-3) gratis; over 65, Militari, Invalidi e Disabili con accompagnatore gratuito: 23 Euro.

Pianeta Acquario: (Acquario di Genova e Giardino Tropicale "Un battito d'ali" + Bigo +- Biosfera) adulti 35 Euro in biglietteria (33 euro se acquistato on line); ragazzi (4-12 anni) 24 Euro; ridotti (over 65, militari, invalidi) 29 Euro.

AcquarioVillage: (biglietto valido un anno dal momento della vendita e comprensivo di tutte le strutture gestite da Costa Edutainment a Genova): adulti 50 euro in biglietteria (48 euro se acquistato on line), ragazzi 34 Euro, ridotti 43 Euro.

GalatAcquario: (Acquario di Genova + Galata Museo del Mare + visita al sommergibile N. Sauro): adulti 42 Euro in biglietteria (40 euro se acquistato on line), ragazzi (4-12 anni) 29 Euro; bambini (0-3) gratis; ridotti (over 65, militari, invalidi) 37 Euro.