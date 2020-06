Acquario di Genova, biglietti a metà prezzo per festeggiare San Giovanni

Acquario di Genova e Galata Museo del Mare festeggiano San Giovanni, patrono della città di Genova con alcune iniziative speciali: per tutta la giornata di mercoledì 24 giugno, visitare l’Acquario di Genova per i residenti a Genova costerà la metà e il Galata Museo del Mare osserverà un’apertura straordinaria dalle ore 11 alle ore 19 (ultimo ingresso ore 18).

Inoltre, fino al 30 giugno per coloro che sono interessati al mare a 360° e intendono unire la visita dell’Acquario di Genova a quella al Galata Museo del Mare, è disponibile una speciale promozione sul biglietto combinato GalatAcquario, acquistabile sul sito www.acquariodigenova.it e in cassa in entrambe le strutture alla tariffa unica di 30 euro con due biglietti ragazzi (4-12 anni) gratuiti a fronte di un biglietto adulto intero pagante.

Lo speciale mercoledì dei genovesi con biglietto al 50% dell’Acquario di Genova, eccezionalmente esteso a tutta la giornata di mercoledì 24 giugno, è acquistabile esclusivamente in cassa presentando il documento di identità che attesti la residenza a Genova o provincia di Genova.

Orari

Fino al 30 giugno l’Acquario di Genova osserverà i seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 18 con ultimo ingresso alle ore 16; il sabato, la domenica e i giorni festivi un orario prolungato dalle ore 9 alle ore 20 con ultimo ingresso alle ore 18.

Fino al 30 giugno, il Galata Museo del Mare osserverà i seguenti orari di apertura: mercoledì 24, sabato 27 e domenica 28, dalle ore 11 alle ore 19 (ultimo ingresso ore 18), giovedì 25 e venerdì 26 dalle ore 11 alle ore 18 (ultimo ingresso ore 17).

Misure di precauzione

I visitatori di entrambe le strutture, dopo essersi sottoposti al controllo della temperatura corporea all’ingresso, si dovranno attenere al Regolamento di visita Covid-19; che prevede, tra le altre cose, l’obbligo di indossare la mascherina durante la permanenza all’interno della struttura e di rispettare la distanza di sicurezza tra diversi gruppi famigliari, consultabile qui.