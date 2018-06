Achille Lauro incontra i fan alla Mondadori

Lunedì 25 giugno alle ore 18, presso il Mondadori Bookstore di via XX Settembre 27 r, Achille Lauro incontrerà i fan e firmerà le copie del suo album "Pour l'amour", edito da Sony Music.

Acquistando il cd "Pour l'amour" presso la Mondadori, si riceverà il pass per avere accesso prioritario al firmacopie con Achille Lauro. Inoltre, volendo, si potrà lasciare un commento o un pensiero davanti alle telecamere presenti il giorno dell'evento, oppure intonare la propria canzone preferita: i video verranno inseriti sulla pagina Facebook del Mondadori Bookstore di Genova.

Achille Lauro, classe 1990, è un rapper. Nel 2017 ha preso parte come concorrente al programma Pechino Express viaggiando con il suo produttore concittadino Edoardo Manozzi, conosciuto anche come Boss Doms, nella coppia de "I compositori"; entrati in gioco alla terza puntata, hanno poi concluso il programma in terza posizione.