Celle Ligure in festa per Acciugalonga

Nel fine settimana saranno in molti, anche dalla provincia di Genova, a partecipare ad Acciugalonga, evento enogastronomico itinerante dedicato alla vera star del mar ligure, preparata in modi originali o secondo la tradizione da ristoranti, bar, gastronomie e stabilimenti balneari di Celle Ligure.

Venerdì 8 e sabato 9 giugno, a partire dalle ore 18 e fino alle 22.30, saranno aperti i punti ristoro nel centro storico e sul lungomare. Ecco i menù:

1 Pescheria Friggitoria Franca Stelin Frittatine di acciuga, acciughe fritte, acciughe ripiene, vini Bullezzumme e Maniman della Cantina Andrea Bruzzone (Genova/Valpolcevera)

2 La Bistronomia di Emiliano Acciughe ripiene della Catte, acciughe ripiene al basilico, salsiccia con acciughe e basilico, pigato, vermentino bio Sommariva (Albenga), birra artigianale Altavia (Sassello)

3 Bar Focacceria I Giascia Praline di patate con acciuga, birre Hacker Pschorr Gold e Paulaner Weissbier

4 Ristorante 'A Lanterna Acciughe panate alle erbe, panissa fritta, bruschetta pomodori, acciughe salate e burrata, lumassina e mezu mezu (rosato) dell'Azienda Agricola Sancio (Spotorno)

5 Ristorante 27 Food and Drinks Cono di acciughe fritte e birra del Birrificio Oltrepo (Valverde, PV)

6 Bar 'A Battigia Polpettine di acciughe, bianchetta della Cantina Andrea Bruzzone (Genova/Valpolcevera), pigato dell' Azienda Agricola Turco (Quiliano)

7 Ricky e Mary pasta fresca Acciughe fritte, panissa fritta, sangria, pigato Terrae Riviera Ligure di Ponente

8 Bar 27 Pangiuga, il pane arabo con panissa e acciuga sott'olio di Sciacca, vermentino Lunae, delle Cantine Bosoni (Ortonovo, SP)

9 Hosteria La Pesca Acciugaburger con maionese alla bottarga o all'acciuga, vermentino Lunae, delle Cantine Bosoni (Ortonovo, SP)

10 Focacceria della piazza Fiori di zucchina ripieni di acciuga, pizzata, focaccia con acciughe e pomodorini

11 Bagni Vittoria Acciughe fritte con panatura di pomodori secchi ed olive nere, vermentino e pigato dell'Azienda Agricola San Dalmazio (Albenga)

12 Bar Milano Acciughe fritte e vermentino Le Creuze, Riviera Ligure di Ponente

13 Ristorante Torre Acciughe ripiene di formaggetta di Stella e pasta di nocciole Piemonte, vino bianco Tabaka, Ka Manciné, (Soldano, IM). Solo venerdì.

14 Bagni Stella del Sud Biglianciua, cono di panissa fritta e pigato dell'Azienda Agricola Sancio (Spotorno)

15 Bagni Italia Acciughe ripiene fritte, acciughe marinate al “Cardinale” (piccanti e non), fish & chips di acciughe, pigato Viticultori Ingauni soc. coop (Ortovero)

16 Bagni Luciani Vaschetta di acciughe impanate e totani con patatine fritte e gotto di vino o birra

17 Bagni Ellida Millefoglie mare e monti, acciughe infarinate, acciughe panate, vino e birra alla spina

18 Ristopub La Ghironda Panini con frittata di acciughe e pesto, birra lager Foster, brune d'abbazia Ciney, doppio malto Slalom Strong

19 Roxy Bar Venerdì tris di bruschette alle acciughe (marinate con spezie e limone, al verde, alla paprika dolce e curcuma) e spaghetti alla chitarra con acciughe, capperi, pomodorini, sabato tortino alla ligure di acciughe e patate, parmigiana di melanzane in salsa di acciughe e basilico

20 Bar Focacceria Tutt'Intorno Pizzata, vermentino e pigato dell'Azienda Agricola La Ginestraia (Cervo, IM)

21 Ristorante Meta Acciughe in carpione, panissa arrostita al cipollotto, salsa di noci, vino Muretti della Cantina Cinque Terre (Riomaggiore)

22 Bar Gelateria Profumo di Viola Panino con salsa di acciughe e salsiccia, patatine fritte, vino Cinque Terre della Cantina Cinque Terre (Riomaggiore), birra del Birrificio Henquet (Ovada, AL), gelato artigianale alle acciughe con focaccia

23 Ristorante Il Bagatto Penne alla siciliana, cartoccio di acciughe ripiene e pigato della Cascina Feipu dei Massaretti (Albenga)

24 Ristorante Mille Volte Acciughe in scabecio, pizzalonga alle acciughe, vermentino Riviera Ligure di Ponente Colledora

25 Ristorante San Bastian Acciughe impanate, panissa fritta, u me vin e all'interno menù a tutta acciuga

26 Public Aurelio, il trapizzino romano farcito con spuma di prescinseua, stracchino, basilico ed acciughe fritte e birra artigianale

27 Bagni Ligure Paccheri al forno con mozzarella ed acciughe, torta di verdure ed acciughe, rotolini di acciughe al forno e lumassina

28 Bagni Lina Acciughe impanate fritte, pigato.

Non mancheranno shopping di qualità nei negozi del centro, un piccolo mercatino di artigianato a tema marino lungo le vie e le piazzette del paese, giochi per bambini e tanta musica. Ad animare l'evento anche il Gruppo Fiat 500 Senza Sprescia di Savona, con una ventina di coloratissime 500, che faranno ballare tutti i partecipanti. e per finire mostra e degustazione di peperoncini piccantissimi, a cura di Il Giardino Fiorito di celle, della Floricoltura Pironi di Vertemate (CO), in collaborazione con Piccantissima.