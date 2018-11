Il Tunnel di Luce più lungo d'Europa a Genova per festeggiare il Natale

In occasione delle feste natalizie 2018, insieme all'accensione dei due alberi a De Ferrari e a Certosa del 7 dicembre, è prevista anche l'inaugurazione del Tunnel di Luce più lungo d'Europa, novità di quest'anno.

Insieme alle tante luminarie e alle accensioni degli alberi, è proprio la luce il tema delle feste 2018, luce che - in questo caso - unisce le due parti della città che sono state separate dal crollo del ponte Morandi.

Cos'è il Tunnel di Luce?

Si tratta di un'esperienza innovativa e immersiva di 60 metri che accompagna alla metropolitana, dove si potrà raggiungere la stazione di Brin e continuare il percorso nel secondo tunnel, con la conclusione davanti all'albero di Natale di Certosa. A inaugurarlo, il 7 dicembre, con un grande evento, saranno il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci.

Il programma della giornata

Alle 16,30 inaugurazione dell'installazione "Natale tra memoria e speranza: un albero per Genova" a cura della fondazione Mario Novaro: nella Sala della Trasparenza di Regione Liguria, un albero di Natale fatto con i materiali di recupero del Polcevera e 43 rami per non dimenticare le vittime del ponte. Su ogni ramo, un'opera d'arte (lavoro di 43 artisti) che verrà poi messa all'asta per beneficenza.

Alle 17,30, in piazza De Ferrari, accensione dell'albero donato dal Parco dell'Aveto e del tunnel luminoso progettato e sponsorizzato da Iren, con musiche gospel e possibilità di seguire la diretta a Brin sul megaschermo.