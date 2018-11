Accensione degli Alberi di Natale in piazza De Ferrari e a Certosa

Parte il countdown per l'accensione del tradizionale Albero di Natale in piazza De Ferrari, prevista nel pomeriggio di venerdì 7 dicembre 2018.

Ma non sarà l'unico abete in città a ricordare l'arrivo delle feste: sono previsti 10 alberi addobbati nelle principali piazze, tra cui uno particolarmente maestoso a Certosa, in segno di vicinanza alla popolazione colpita dal crollo del ponte Morandi. Anche in Valpolcevera, le luminarie dell'albero verranno accese venerdì 7.

I due abeti più grandi - quelli di piazza De Ferrari e Certosa - arrivano dal Parco dell'Aveto, che, per solidarietà, si è premurato di pagare a sue spese il taglio e il trasporto in Valpolcevera.

L'Ente Parco Antola, invece, donerà alla città gli altri 8 alberi, alti circa 4 metri, dedicati alle piazze dei vari Municipi. Gli alberi provengono dai terreni di proprietà di Iren, presso la diga del Brugneto, e saranno tagliati e trasportati gratuitamente dal gruppo Lisi.

Tutti gli alberi sono frutto di operazioni di miglioramento e riqualificazione dei boschi di aree protette.

Photo credits: VisitGenoa.it