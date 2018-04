Absolutnight: dj Nigga Fox e Club To Club Soundsystem al Carlo Felice

Dopo il successo riscosso nel 2017 torna a Genova #Absolutnights: una serie di eventi in location uniche, che trasforma la notte delle principali città italiane con secret room e sperimentazioni da vivere fino alle prime luci del mattino.

L’appuntamento, presentato da Absolut e Club To Club in collaborazione con Electropark, è per venerdì 20 aprile quando gli spazi del Teatro Carlo Felice ospiteranno gli show di DJ Nigga Fox e Club To Club Soundsystem.

All’anagrafe Rogério Brandão, DJ Nigga Fox è un artista portoghese nato in Angola, e il suo ibrido musicale scuro e tribale contiene elementi di kuduro, afro-house, funaná, kizomba, Angolan deep, tarraxinha, batida, capace di creare un cocktail musicale tra i più freschi degli ultimi anni. Il suo senso del tono, della timbrica, per la consistenza sonora e la capacità di sovrapporre gli stili, oltre alla maniera in cui riesce ad orchestrare questi disparati elementi nel più naturale dei flussi, sono evidenti nelle sue release per l’etichetta di Lisbona Principe Discos. A marzo 2018 ha pubblicato Crânio, EP di debutto sulla prestigiosa etichetta inglese Warp Records, raccogliendo i favori di pubblico e critica.

Club To Club Soundsystem, selezione operata dalle menti dietro Club To Club Festival, è una panoramica a 360° sui nuovi suoni.

Il Teatro Carlo Felice è il più importante teatro della città di Genova. Inaugurato nel 1828, venne parzialmente distrutto dai bombardamenti durante il secondo conflitto mondiale per poi essere ricostruito soltanto nel 1991: l’attuale edificio combina l’antica struttura restaurata e arricchita di una torre con degli interni completamente nuovi.

