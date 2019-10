Abracadabra Festival: Villa Serra diventa il villaggio della magia

Domenica 6 ottobre 2019 a Villa Serra arriva "Abracadabra Festival", ovvero il Village del Magico, del Fantasy, del Bizzarro e dell’Insolito.

Un evento tutto particolare dalle ore 10,00 alle ore 21.00, nella suggestiva e scenografica cornice del parco di Comago, a Sant'Olcese.

"Abracadabra Festival" è il nome di questa iniziativa organizzata dalla Società High Voltage Sport 2 che, in collaborazione con due realtà cittadine - il Circolo Culturale Fondazione Amon, curatore del Ghost Tour, l’Accademia delle Arti Magiche - propone per la prima volta in assolito in Italia un Village del Magico, del Fantasy, dello Storico, del Bizzarro, del musicale dell’Insolito.

In questo spazio meraviglioso che è Villa Serra, si potrà volare sulle ali della fantasia, in una domenica tutta speciale, all’insegna del divertimento che si ammanta di mistero, spaziando attraverso le seguenti aree e i seguenti temi:

- Spazio Bimbi: Giochi, competizioni ludiche e tanto altro ispirato al mondo della fantasia, in particolare a quello del Maghetto più famoso del mondo

- Antica Arte della Divinazione: in angoli appropriati, resi caratteristici con particolari scenografie, Astrologi e Chiromanti tipicamente vestiti, intratterranno i presenti con l'antica arte della divinazione

- Folclore Storico e Medievale: Spaccato di vita medievale con figuranti storici, duelli all'arma bianca, lotta con i bastoni e tiro con la balestra. Danze rinascimentali e medievali. Mercato storico popolare. Teatro storico popolare

- Spazio Danza: Momento di danza con stage per il pubblico con numerose compagnie di danza genovesi: danze di folclore popolare, orientali, tribal e contemporaneo

- Spazio Musica: Sia sul palco centrale che in angoli dedicati concerti e musiche a tema che spaziano dal Celtico al Soft Metal

- Mostre tematiche: Esposizione di opere pittoriche di importanti artisti genovesi relative ai tarocchi e al mondo magico in genere

- Conferenze e incontri: Conferenze e incontri legati al mistero, al fantasy, alle discipline di frontiera affrontate da esperti provenienti da tutta Italia

- Sfilate di Moda: sfilate con abiti a tema, e con la prima edizione di Miss Abracadabra.

Inoltre, la manifestazione prevede stand gastronomici con specialità tipiche, e bancarelle con occasioni e curiosità.

Il pubblico potrà partecipare all’evento con il solo biglietto di accesso alla Villa, 3 Euro a favore dell’ Associzione