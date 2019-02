About the Duke: concerto del Gianluca Tagliazucchi Trio al Count Basie

About The Duke è un trio che riunisce alcuni tra i migliori musicisti attivi sulla scena nazionale e internazionale. Il progetto proposto è un excursus sulla personalità di Duke Ellington, genio musicale del secolo trascorso, le cui composizioni hanno sempre rappresentato fonte di ispirazione per generazioni di musicisti.

Accanto ai grandi classici del Duca potranno essere ascoltate composizioni meno note, provenienti dal variegato mondo musicale delle Suites e dei Concerti Sacri ellingtoniani, oltre che composizioni originali.

Gallery