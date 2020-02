VinoKilo: abbigliamento vintage venduto al chilo, nel weekend a Genova

Una buona notizia per tutti gli amanti del vintage: arriva a Genova Vintage Kilo Sale, sabato 22 e domenica 23 febbraio a Palazzo Ducale.

VinoKilo venderà al chilo (al prezzo di 35 euro al kg) le migliori marche degli anni '60, '70, '80 e '90 a Genova, insieme a tanta buona musica, street food e intrattenimento per tutta la famiglia con workshop e altre iniziative adatte ai più piccoli ma anche ai più grandi. Insomma, un evento adatto a tutte le età.



Uno shopping che strizza l'occhio al riuso e dunque alla sostenibilità: camicie, giacche, trench e molto altro sono i protagonisti della nuova moda sostenibile. Ampia scelta di taglie e colori, accessori unici, area chill per rilassarsi (perché anche durante lo shopping si ha diritto ad una pausa) e molto altro. Il tutto in compagnia di musica dal vivo.

Si potrà accedere all'evento tramite i numerosi biglietti gratuiti in distrubuzione; in caso fossero sold-out, se ne potrà acquistare uno all’entrata al costo di 3 euro.