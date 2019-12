Abbamania: il «migliore tributo Abba al mondo» al Politeama

Direttamente dai palchi di London's West End, dopo oltre sei mesi di sold out a Londra e 10 anni di concerti in giro per il mondo, arriva a Genova il tributo agli Abba riconosciuto come «il migliore al mondo» da tanti critici musicali: l'appuntamento è il 22 aprile alle 21.

Due ore coinvolgenti che celebrano la musica di Frida & Co in modo fedele, rispettoso e piacevole, rilanciando ricordi speciali di quando gli Abba dominavano le classifiche radio internazionali. Costumi, luci, coreografie, musica suonata rigorosamente dal vivo.

“Mamma Mia”, “Voulez Vous”, “Dancing Queen”, “Winner Takes It All”, “Super Trouper” e tutte le hits più amate in una serata di emozioni, per vecchi e nuovi amanti degli ABBA.

Sarà impossibile rimanere seduti a teatro: e allora alzatevi e ballate!