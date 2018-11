"80VogliadiGnu": gli Gnu Quartet a La Claque

Ritorna alla Claque 80VogliadiGnu, con un repertorio ricco di nuovi brani tutti da ballare. Siete pronti a scatenarvi sulle note di 'You spin me round', su 'Vamos a la playa', tormentone estivo dei Righeira o sul primo successo dei Depeche Mode 'Just can't enough'?

L'appuntamento è il 5 dicembre alle ore 22. È gradito l'abbigliamento in stile '80: sì a giacche con spalline, scalda muscoli, pattini, maglie dolcevita e cinturoni da paninaro.

Fine serata con dj set e la playlist con le canzoni preferite del pubblico, e per i piú démodé ci sará anche la possibilità di portare la musicassetta con la musica del cuore.

Si può comunicare la propria canzone preferita a gnuquartet@gmail.com