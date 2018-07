"80 voglia di Gnu": gli Gnu Quartet raccontano i mitici anni '80

Nell'ambito del Palco sul Mare Festival 2018, il 27 luglio alle 21,30, nella cornice di Piazza delle Feste al Porto Antico, il gruppo musicale Gnu Quartet porta in scena il concerto "80 voglia di Gnu".

Si tratta di un revival coinvolgente dedicato ai mitici anni '80 con hit indimenticabili come Footlose, Big in Japan, Enola Gay, Papa don't preach, I Like Chopin, Take on me, Ghostbusters' Theme.

Ingresso a pagamento.