Dance Party anni '70 ad Arenzano

Largo a pantaloni a zampa di elefante e fasce per capelli: l'estate di Arenzano prosegue venerdì 26 luglio nel centro storico e in via Bocca con il '70 Dance Party.

La serata, organizzata dal Civ del paese, sarà a tema con animazione, ballerini, dj set e Instagram corner per scattare divertenti foto ricordo della festa.

Tutti sono invitati a partecipare con abbigliamento, look, accessori o acconciatura rigorosamente anni '70.