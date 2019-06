L'anniversario dello sciopero dei marittimi alla 60esima edizione

Proseguono gli appuntamenti del progetto di promozione della lettura con l’Aperitivo letterario, organizzati dall'Associazione Amici di via Napoli.



Venerdì 7 giugno 2019 alle ore 17, presso la sede di Via B. Bianco 4 C, siete quindi invitati alla presentazione del libro di Giordano Bruschi "La sfida dei marittimi ai padroni del vapore" a cui seguirà una tavola rotonda.

L'iniziativa è stata patrocinata dal Comune di Genova e dal Municipio 1 Centro Est.

Introdurrà Stefano Mantero alla presenza dell’autore.