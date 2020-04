Il 25 Aprile di Goodmorning Genova: diretta streaming no stop su Facebook e Youtube

Sabato 25 aprile 2020, dalle 9 alle 15, i canali Facebook e Youtube di Goodmorning Genova organizzano una diretta streaming con il racconto delle iniziative di commemorazione, testimonianze di partigiani, spunti di riflessione, contributi di artisti e personaggi del mondo dello spettacolo. Chi vuole può partecipare con casse sui poggioli, sui balconi, sui terrazzi, alle finestre, per coinvolgere e rendere partecipe la città.

Così l’Anpi, con Goodmorning Genova e molte altre realtà genovesi e liguri, ha deciso di creare una piazza virtuale fatta di voci e di volti diversi, concepita come moto continuo di relazione, scambio e condivisione, per tenere unite le persone a dispetto della distanza, tramite il web e le finestre. L'obiettivo è celebrare il senso dell’impegno civile per una causa comune e omaggiare la Libertà che è costata vittime e sforzo comune. «Ora più che mai - spiegano gli organizzatori su Facebook - riscopriamo e sottolineiamo insieme l’importanza dell’altro e leggiamo ogni nostra azione come parte di un tutto».

Dalla pagina di Goodmording Genova saranno previsti una serie di interventi a tema tra le ore 9.00 e le ore 15.00. A seguire, la trasmissione, anche attraverso i nostri web, della diretta organizzata da Repubblica, con testimonianze, contributi e flash mob musicale.