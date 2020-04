25 Aprile con Don Gallo: sul web documentario e testimonianze

Questo 25 aprile 2020 la Comunità di San Benedetto al Porto ha deciso di festeggiare condividendo un brano del docu-film “Il Canto del Gallo” (regia di Ugo Roffi, Chiarelettere Editore), in cui Don Gallo racconta cosa è stata per lui la Resistenza e cosa significhi essere partigiani.

«Come sempre Andrea riempie la scena ed è il protagonista - dice Domenico Chionetti in un comunicato - Si vede Andrea a Reggio Emilia, nel 2008, durante la Festa dell’Anpi dove saluta il partigiano Odino, lì presente, e ricorda come sopravvisse all’eccidio della Benedicta e ai campi di concentramento, aprostrofandolo con “Belin se sei sfigato”; in chiesa mentre canta ‘Bella Ciao’ insieme a Gino Paoli, in un’altra celebrazione del 25 aprile ricorda i Fratelli Cervi, legge brani della Città Futura di Gramsci e infine canta Bella Ciao durante la messa per festeggiare i 42 anni della Comunità San Benedetto al Porto sventolando un fazzoletto rosso».

Nel brano ci sono anche le testimonianze di Massimo Bisca, presidente Anpi Genova e Liguria che spiega il rapporto tra Resistenza sociale e lotta armata e come Don Gallo con il suo pensiero fosse a tutti gli effetti “partigiano della Costituzione”; Vittorio Gallo, nipote del prete, svela il legame fortissimo che correva tra suo padre e suo zio, e la scelta “totale” di partecipare alla Resistenza del padre Dino che influenzò così tanto il fratello minore, Andrea.

«Questa sera, quando torno a casa, voglio essere più uomo, più prete, più coordinatore di comunità, più antifascista, più anticapitalista» dice don Gallo nel filmato, e lo ripeteva spesso. In queste parole, nel suo messaggio, la Comunità di San Benedetto continua a riconoscersi.

Il documentario “Il Canto del Gallo” per la regia di Ugo Roffi, edito nel dicembre del 2012 da Chiarelettere (durata 90 minuti) alterna interviste realizzate ex novo con immagini di archivio della Comunità San Benedetto di Sergio Gibellini e fotografie dell’archivio di Don Andrea Gallo. Quello che verrà pubblicato per il 25 aprile è uno dei 5 brani di cui è composto il documentario: “Don Gallo, Partigiano della Costituzione” dedicato al rapporto tra Don Gallo e la Resistenza.