Il 25 Aprile si celebra online: gli eventi a Genova

Quest'anno il 25 Aprile a Genova si celebra online. Siccome le norme anti-contagio rendono impossibili manifestazioni pubbliche di qualsiasi tipo, la memoria nel capoluogo ligure medaglia d'oro per la Resistenza viaggia in rete.

Almeno due le manifestazioni organizzate, finora: la prima è quella della pagina Facebook "Goodmorning Genova", nata per raccontare la vita che continua in quarantena. Sabato 25 aprile a partire dalle ore 9 e fino alle 15, in collaborazione con Anpi e altre realtà dell'associazionismo genovese, diretta no stop con flash mob per cantare insieme "Bella Ciao".

Ci sarà spazio per il racconto delle iniziative di commemorazione, testimonianze di partigiani, spunti di riflessione, contributi di artisti e personaggi del mondo dello spettacolo.

La celebrazione viaggia online anche sul sito e sulla pagina Facebook del Dopolavoro Ferroviario di Genova con due i video che verranno rilasciati sul web sabato 25 aprile 2020: “Bella Ciao” cantata dalle Note di Genova – ensemble di cantautori e protagonisti della vita culturale genovese – e contributi e interventi di associazioni e società civile.

Per quanto riguarda “Bella Ciao”, il canto partigiano sarà eseguito per l’occasione dalle Note di Genova, progetto già presente su Facebook che riunisce le voci di cantautori e protagonisti della vita culturale genovese. A cantare nel video, in particolare, Vladimiro Zullo, leader dei Trilli, che ha curato il progetto, Max Manfredi, Valentina Canziani, Andrea e Riccardo Di Marco, Enrico Bianchi, Federico Sirianni, Roberto Caminito, Antonella Terrile, Davide Martinelli, Pino Solari, Frank Maiello, Marco Maiello, Davide Icardi, Marta Lagorio, Lilia Valente, Giuseppe Avanzino, Frank Sbandato, Mia Nkem, Luca Borriello, Carlo Denei, Elena Iskra, Mike FC, Alessandro Larosa, Fabrizio Salvini, Mirko e Adrian Giovagnoli, Stephanie Niceforo, Sebastiana Calafato, Fabrizio Nitti, Enrico Lisei e Carlo Barbero.

Il video dei contributi e interventi invece riunirà le voci di Giordano Bruschi, partigiano “Giotto”, sindacalista, giornalista e scrittore, Arianna Cesarone, vice presidente Anpi Genova, Luca Borzani, docente universitario e ricercatore storico, Gisella De Nicolò, compagnia teatrale Gicap, Giuseppe Morabito, collaboratore Anpi e Dlf Genova, Laura Canepa, insegnante, Paolo Asta, compagnia teatrale Gicap, Patrizia Criniti, regista del video e collaboratrice Dlf Genova, Alessandro Cabella, consigliere Dlf Genova, Massimo Bisca, presidente provinciale Anpi Genova.

Entrambi i video saranno introdotti da Rosaria Augello, presidente Dlf Genova.