25 Aprile a Busalla: il sindaco invita i cittadini a esporre il tricolore dal balcone

Il Comune di Busalla non rinuncia a celebrare il 75esimo anniversario della Liberazione.

«Quest’anno il ricordo della Liberazione dalla tirannide nazifascista e dei Caduti partigiani coincide con un periodo tremendo per l’Italia e gli italiani, messi a dura prova dall’emergenza coronavirus - dice il sindaco Loris Maieron -. Medici e infermieri, oltre ai volontari della Protezione Civile, delle Associazioni laiche e religiose, a militari di ogni Arma, Vigili del Fuoco, singoli cittadini sono i nuovi resistenti che combattono, con grave pericolo per la loro vita, la diffusione del virus e per salvare i malati. È l’Italia migliore: quella degli ideali di concreta solidarietà e generosità, che furono anche dei partigiani che combatterono per liberare il nostro Paese. Auspichiamo che questo patrimonio di impegno umano e civile, frutto della dura emergenza, non vada disperso e che il “noi” inteso come comunità nazionale prevalga sempre su ogni egoismo»

Programma

Sabato 25 aprile 2020

ore 9.30 – Il Sindaco di Busalla in solitudine, in rappresentanza di tutto il Comitato 25 Aprile e di tutta la cittadinanza deporrà corone d’alloro o mazzi di fiori sui monumenti della memoria:

lapide Caduti di tutte le Guerre, atrio del Palazzo Comunale

monumento ai caduti di tutte le Guerre nel Cimitero del capoluogo

lapide in ricordo di Giulio Grassano

lapide Caduti Prima Guerra Mondiale Asilo Infantile di Busalla

viale della Rimembranza

monumento dedicato a Giuseppe Salvarezza “Pinan”

lapide presso la T.I. Automotive in memoria di Enrico Macciò

Tutta la cittadinanza è invitata a esporre per tutta la giornata del 25 aprile il tricolore sui balconi o dalle finestre