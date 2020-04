BellaCiaoinognicasa: il 25 Aprile di Bogliasco

Anche Bogliasco si aggiunge alla lista dei comuni che organizzano iniziative in vista del 25 Aprile.

«Oggi la pandemia paralizza l’agire sociale, costringe ciascuno di noi a riflettere su qualcosa che è più grande della nostra dimensione quotidiana. Ma la memoria non sbiadisce, non può sbiadire - comunica l'amministrazione comunale -. In suo soccorso si mobilitano le comunità e Bogliasco può e deve dare il suo contributo. Lo faremo con piccoli ma significativi gesti: il 25 alle ore 9, come consuetudine verrà deposta la corona d’alloro presso il monumento ai caduti alla presenza del Sindaco, che in quel momento rappresenta tutti i Bogliaschini uniti nel ricordo, dell’onorevole Luca Pastorino e di un rappresentante della Polizia Municipale».

Il Comune invita inoltre a esporre ai balconi la bandiera tricolore italiana. «E raccogliamoci in famiglia a meditare sul presente e sul passato per trovare la forza e la rotta giusta per affrontare un domani che presto arriverà. Sarà occasione di rievocazioni ed emozioni per i più anziani e un ottimo spunto per spiegare ai più giovani ciò che è successo e l’importanza di conservarne e tramandarne la memoria».

L'amministrazione riprende inoltre l'hashtag dell'Anpi nazionale #BellaCiaoinognicasa, invitando tutti i cittadini a esporre dalle finestre il tricolore e a intonare Bella Ciao alle 15.