"1370: Fumeri crocevia di storia" tra antichi mestieri e gastronomia

La Nuova Polisportiva Fumeri con l'associazione More Ianuensis con il patrocinio del Comune di Mignanego e la partecipazione della Parrocchia San Fruttuoso di Fumeri, organizza "1370 Fumeri crocevia di storia".

Domenica 27 ottobre a Fumeri in via Giuseppe Badino presso la sede della Nuova Polisportiva, nei giardini Enrico Grasso, nella piazza del paese e nel piazzale della chiesa: una giornata di rievocazione medievale nella quale saranno rappresentati momenti di vita quotidiana, antichi mestieri in abiti del tempo, giochi per bambini e degustazione delle pietanze d'epoca.

